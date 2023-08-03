Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів

Перший тренінг для 12 столичних фахівців провели Катерина Зубкова та Анна Коломієць з БФ «TMS – боремось за Україну»

Під час навчання практично відпрацьовуються дієві техніки збереження та відновлення психологічного здоров’я й ефективні методи самодопомоги та саморегуляції

У Центрі стресостійкості Києва впроваджують нову програму. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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Перший тренінг для 12 столичних фахівців провели Катерина Зубкова та Анна Коломієць з БФ «TMS – боремось за Україну». Психологині працюють із захисниками та захисницями на передовій.

«Адаптація у трудовому колективі після військової служби – важливий етап у поверненні до цивільного життя. Цент стресостійкості Києва розпочав підготовку фахівців, які зможуть прийти в колектив, і зробити цей процес максимально комфортним для всіх», – пояснила Марина Хонда.

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Зазначається, що під час навчання практично відпрацьовуються дієві техніки збереження та відновлення психологічного здоров’я й ефективні методи самодопомоги та саморегуляції.

«Наразі формуємо наступну групу психологів для проходження тренінгу. Записуйтеся за телефоном 093 826 85 72 або в особистих повідомленнях Центр стресостійкості Києва», – додала Хонда.

Раніше психотерапевт розповів, як впоратися із тривожністю.