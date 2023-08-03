Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів
Перший тренінг для 12 столичних фахівців провели Катерина Зубкова та Анна Коломієць з БФ «TMS – боремось за Україну»
фото: Марина Хонда / Facebook

Під час навчання практично відпрацьовуються дієві техніки збереження та відновлення психологічного здоров’я й ефективні методи самодопомоги та саморегуляції

У Центрі стресостійкості Києва впроваджують нову програму. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Перший тренінг для 12 столичних фахівців провели Катерина Зубкова та Анна Коломієць з БФ «TMS – боремось за Україну». Психологині працюють із захисниками та захисницями на передовій.

«Адаптація у трудовому колективі після військової служби – важливий етап у поверненні до цивільного життя. Цент стресостійкості Києва розпочав підготовку фахівців, які зможуть прийти в колектив, і зробити цей процес максимально комфортним для всіх», – пояснила Марина Хонда.

Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів фото 1

Зазначається, що під час навчання практично відпрацьовуються дієві техніки збереження та відновлення психологічного здоров’я й ефективні методи самодопомоги та саморегуляції.

«Наразі формуємо наступну групу психологів для проходження тренінгу. Записуйтеся за телефоном 093 826 85 72 або в особистих повідомленнях Центр стресостійкості Києва», – додала Хонда.

Раніше психотерапевт розповів, як впоратися із тривожністю.

Читайте також: Заступниця голови КМДА Марина Хонда: Притулки для жертв насильства переповнені
Теги: Київ ЗСУ війна ветеран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Психотерапевт розповів, як впоратися із тривожністю
Психотерапевт розповів, як впоратися із тривожністю
27 липня, 08:04
Київ став першим містом, яке підписало меморандум про співпрацю із Українським жіночим фондом
Київ розширює психологічну підтримку жінок та дівчат під час війни
27 липня, 18:10
Онлайн-сервіси мають значний вплив на психіку
Онлайн-сервіси можуть викликати звикання і спричинити психічні проблеми
28 липня, 13:00

Новини

КМВА відреагувала на дії свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон
КМВА відреагувала на дії свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон
17-річний киянин потрапив у список найкращих студентів світу (фото)
17-річний киянин потрапив у список найкращих студентів світу (фото)
Катастрофа у Броварах. ДБР показало останні секунди перед падінням гелікоптера
Катастрофа у Броварах. ДБР показало останні секунди перед падінням гелікоптера
Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів
Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів
Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»
Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»
На підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
29K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
21K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
18K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
8436
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
8326
62 доби безперервного мовлення. ЗМІ вирахували все те, що наговорив «експерт» Жданов під час війни

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту