Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці

Росіяни запустили іранські дрони з південного напрямку

На світанку 11 липня російські загарбники знову атакували Київ дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Ворог вдруге цього місяця атакував Київ із повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed», – поінформував посадовець.

За його словами, іранські дрони були запущені з південного напрямку – ймовірно, з Краснодарського краю РФ.

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«Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу», – заявив Попко.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала з 4:25 до 5:26. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Як повідомлялося, на світанку 11 липня на підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, вночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.