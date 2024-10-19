Син підозрюваної голови МСЕК наспіх ховає бізнес: зафіксовано перші угоди

(Не)звільнений начальник Пенсійного фонду Хмельниччини Олександр Крупа після обшуків ДБР почав спродувати сімейні фірми

15 жовтня в Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилося два повідомлення про суттєві зміни в майновому стані начальника Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області Олександра Крупи.

Чиновник сповістив, що отримав 9,89 млн грн доходів від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Гроші йому перерахували громадяни Петро Бицик (2,39 млн грн) і Євген Близнюк (7,5 млн грн).

Гроші посадовцю перерахували громадяни Петро Бицик (2,39 млн грн) і Євген Близнюк (7,5 млн грн) дані з реєстру декларацій

«Главком» з’ясував, що конкретно продав Олександр Крупа, прізвище якого гучно прозвучало під час обшуків Державного бюро розслідувань. Це відбулося 4 жовтня. Тоді правоохоронці прямо звинуватили начальника обласного Пенсійного фонду та його матір, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу у незаконному збагаченні. Також слідчі ДБР виявили у квартирі Тетяни Крупи готівкою близько 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн), а на роботі – ще $93 тис. і 2 тис. євро. Інформації про знайдені гроші у помешканні або на робочому місці Олександра Крупи не пролунало. Як і офіційної підозри від силовиків. Натомість 5 жовтня правоохоронці офіційно повідомили про підозру Тетяні Крупі у незаконному збагаченні, а столичний суд арештував її на два місяці.

Фірма-годувальниця

За менш ніж тиждень після обшуків ДБР, 9 жовтня Олександр Крупа попрощався з досить цікавим активом – ТОВ «Вест Естейт». Її придбав хмельничанин Петро Бицик. Компанію у 2018 році створив пан Крупа, вона спеціалізувалася на наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Протягом 2022-2023 року ТОВ «Вест Естейт» принесло начальнику обласного Пенсійного фонду 1,73 млн грн дивідендів дані: YouControl

Згідно з офіційними даними, протягом 2022-2023 року ТОВ «Вест Естейт» принесло начальнику обласного Пенсійного фонду 1,73 млн грн дивідендів. Також раніше від уже проданої фірми доходи отримувала його матір, голова місцевої МСЕК.

За 2018-2022 роки Тетяна Крупа задекларувала 168 тис. грн доходів від надання майна в оренду від ТОВ «Вест Естейт».

Водночас після продажу компанії мешканцю Хмельницького Петру Бицику незмінним лишися її директор Андрій Бомок. Він очолив фірму у листопаді 2020 року. За відомостями ЗМІ, Андрій Бомок є рідним братом Сергія Бомка, заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру і племінника сімейства Крупи.

Інша компанія, яку продав Олександр Крупа, – ТОВ «Естейт Плюс». Посадовець володів 50% частки фірми. Новим співвласником 8 жовтня став киянин Євген Близнюк.

Після виходу Крупи з ТОВ «Естейт Плюс», її адреса реєстрації залишилася незмінна: вулиця Трудова, 40, кв. 99 у Хмельницькому. Саме тут прописано сімейний бізнес посадовця дані: YouControl

Що цікаво: після виходу Крупи з ТОВ «Естейт Плюс», її адреса реєстрації залишилася незмінна: вулиця Трудова, 40, кв. 99 у Хмельницькому. Саме за вказаною пропискою зареєстровано ТОВ «Вест Естейт», яку продав Олександр Крупа, а також фізичну особу-підприємницю Катерину Крупу – дружину керівника обласного Пенсійного фонду.

Рік тому пані Катерина відкрила ФОП і займається оптовою торгівлею молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Крім цього, як з’ясувало видання NGL.media, два роки тому Олександр Крупа мав ресторанний бізнес у Відні.

У 2017 році він разом з двома громадянами Австрії українського походження Тарасом Сенівим та Миколою Антонішевим зареєстрував фірму KSAN Partners GmbH, причому Крупі належали 50% компанії. У 2022 році компанію ліквідували, але на піку своєї діяльності її річний обіг не перевищував 280 тис. євро.

Чи було звільнення з Пенсійного фонду?

11 жовтня з’вилася інформація про те, що Олександр Крупа звільнився з Пенсійного фонду на Хмельниччині за власним бажанням. Дійсно, з офіційного сайту установи зникло його прізвище та фотографія. Виконувачем обов’язків начальника управління титрують першу заступницю Крупи Марію Квятківську. Зокрема, 14 жовтня вона провела особистий прийом громадян.

Разом із тим, за відомостями аналітичної системи YouControl, станом на 19 жовтня начальником Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області залишався Олександр Крупа.

Станом на 19 жовтня начальником Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області залишався Олександр Крупа дані: YouControl

Додамо: якщо поглянути у декларацію посадовця, то і він не бідна людина. У 2022 році доходи сім’ї Олександра Крупи (жінка та двоє дітей) склали 10,5 млн грн, у 2023 році – 4,66 млн грн.

Торік на банківських рахунках Олександр Крупа та його дружина Катерина тримали 4,38 млн грн, $18,3 тис. і 10,9 тис. євро, готівкою 1,5 млн грн, $427 тис. і 220 тис. євро.

У 2022-2023 роках начальник обласного Пенсійного фонду купив дві дорогі автівки: Audi Q8, 2021 року випуску за 2,1 млн грн і BMW X7, 2022 року випуску за 2,2 млн грн.

Віталій Тараненко, «Главком»