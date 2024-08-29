Корупційні схеми в «Укрзалізниці». НАБУ повідомило деталі у своєму звіті
Антикорупційні органи добилися арешту 350 млн грн осіб, які підозрюються у корупційних оборудках на «Укрзалізниці»
Упродовж першого півріччя 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили низку корупційних схем й арештували приблизно 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб. Про це йдеться у звіті НАБУ за перше півріччя 2024-го. Документ оприлюднено на сайті відомства.
Загалом у першому півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції на «Укрзалізниці» на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, $1,3 млн, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.
Так, за інформацією правоохоронців, викрито дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн «Укрзалізниці» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Керівник першої, підприємець, розробив схему постачання продукції за завищеними цінами, а інша організована група, до складу якої входили посадові особи «Укрзалізниці», за певний відсоток від суми закупівель забезпечувала перемогу в тендерах підконтрольних підприємцю компаній. Інша злочинна група привласнила під час війни 94,8 млн грн.
Її лідер через службовців «Укрзалізниці» домігся обрання постачальником силових трансформаторів «потрібної» компанії, яка через фірму-прокладку з Болгарії продала «Укрзалізниці» трансформатори за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Підозри отримали семеро осіб.
Нагадаємо, керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко заявив, що компанія планує збитки на кінець року, хоча наразі фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. І запропонував вчергове підвищити тариф на вантажні перевезення, які вже під час війни виросли на рекордні 70%.
Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян закликав уряд звільнити менеджмент «Укрзалізниці»: за його словами, його діяльність неефективна.
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