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Корупційні схеми в «Укрзалізниці». НАБУ повідомило деталі у своєму звіті

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Корупційні схеми в «Укрзалізниці». НАБУ повідомило деталі у своєму звіті
Повідомляється про викриття двох організованих груп в «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Антикорупційні органи добилися арешту 350 млн грн осіб, які підозрюються у корупційних оборудках на «Укрзалізниці»

Упродовж першого півріччя 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили низку корупційних схем й арештували приблизно 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб. Про це йдеться у звіті НАБУ за перше півріччя 2024-го. Документ оприлюднено на сайті відомства.

Загалом у першому півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції на «Укрзалізниці» на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, $1,3 млн, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Так, за інформацією правоохоронців, викрито дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн «Укрзалізниці» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Керівник першої, підприємець, розробив схему постачання продукції за завищеними цінами, а інша організована група, до складу якої входили посадові особи «Укрзалізниці», за певний відсоток від суми закупівель забезпечувала перемогу в тендерах підконтрольних підприємцю компаній. Інша злочинна група привласнила під час війни 94,8 млн грн.

Її лідер через службовців «Укрзалізниці» домігся обрання постачальником силових трансформаторів «потрібної» компанії, яка через фірму-прокладку з Болгарії продала «Укрзалізниці» трансформатори за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Підозри отримали семеро осіб. 

Фрагмент звіту НАБУ про корупцію в «Укрзалізниці»
Фрагмент звіту НАБУ про корупцію в «Укрзалізниці»
фото: офіційний сайт НАБУ

Нагадаємо, керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко заявив, що компанія планує збитки на кінець року, хоча наразі фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. І запропонував вчергове підвищити тариф на вантажні перевезення, які вже під час війни виросли на рекордні 70%.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян закликав уряд звільнити менеджмент «Укрзалізниці»: за його словами, його діяльність неефективна. 

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Теги: НАБУ корупція в Україні Укрзалізниця перевезення

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