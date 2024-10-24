Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру

Юрій Веклинець очолював Закарпатський МСЕК з 2017 року

Правоохоронці готуються вручити підозру колишньому голові обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Закарпаття Юрію Веклинцю. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?».

22 жовтня СБУ повідомила, що на Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Джерела «Главкома» у правоохоронних органах підтвердили: ідеться саме про Юрія Веклинця. Наразі йому готують оголосити підозру.

Водночас пізно ввечері 21 жовтня місцеві ЗМІ Закарпаття повідомили, що голова обласної медично-соціальної експертної комісії Веклинець добровільно пішов з посади. Він очолював МСЕК з вересня 2017 року, а звільнитися вирішив саме у розпал «інвалідного» скандалу.

У декларації за 2023 рік колишнього голови МСЕК Закарпаття зазначено, що за минулий рік його пенсія склала 151,1 тис. грн. «Главком» звернув увагу: пенсійні виплати експосадовця зросли з 2021 року (у 2020 році він отримав 80,2 тис. грн, а у 2021 році – 96,3 тис. грн). Це пов’язано з тим, що Юрій Веклинець активно судився зі Службою безпеки та Головним управлінням Пенсійного фонду в Закарпатській області за перерахунок своєї пенсії.

Як з’ясувалося, у середині серпня 2017 року Веклинець пішов із СБУ, де свого часу одержав статус учасника бойових дій. На початку 2021 року він згадав, що спецслужба не виплатила йому грошової компенсації за невикористані 42 дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій за 2015-2017 роки. Веклинець подав до суду на СБУ і виграв справу.

Того ж 2021 року Юрій Веклинець через суд змусив управління Пенсійного фонду перерахувати йому пенсію з квітня 2019 року. Наприкінці 2023 року голова МСЕК Закарпаття знову виграв справу у Пенсійного фонду. Цього разу він добився, щоб до його пенсії додали щомісячну доплату у розмірі 2 тис. грн, починаючи з травня 2021 року.

Як відомо, за 2023 рік Юрій Веклинець задекларував 378,6 тис. грн зарплати, 151,1 тис. грн пенсії і 12,5 тис. грн інших доходів. Готівкою посадовець зазначив 220 тисяч грн і $20 тис.

Нагадаємо, що 21 жовтня керівника обласної медично-соціальної експертної комісії (МСЕК) Закарпатської області Юрія Веклинця було звільнено з посади.