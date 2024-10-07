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У матері соратника Кличка буде конфісковано Range Rover: рішення суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У матері соратника Кличка буде конфісковано Range Rover: рішення суду
На депутата накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка – автомобіля Range Rover
фото ілюстративне

Суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом

Київська міська прокуратура довела у суді вчинення депутатом  Київради правопорушення, пов'язаного з корупцією. Тепер у матері депутата буде конфісковано автомобіль Range Rover. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурорами Київської міської прокуратури доведено в судді вчинення депутатом Київської міської ради IX скликання адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ч. 1 ст. 172-5 КУпАП).
«Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport 2020 року випуску за 65 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн грн. «Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом «Про запобігання корупції», – додали в Прокуратурі.

У прокуратурі не називають імені порушника, але, за даними джерел «Української правди», йдеться про депутата від партії Удар Ігоря Опадчого.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про депутата від партії Удар Ігоря Опадчого
ЗМІ повідомляють, що йдеться про депутата від партії Удар Ігоря Опадчого

Шевченківським районним судом міста Києва депутата визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка – автомобіля Range Rover Sport 2020 року випуску.
Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Раніше повідомлялося, що заступник начальника Головного управління Нацполіції Києва Тарас Полієнко живе у дворівневих апартаментах тещі на 220 кв. м. Жінка офіційно за життя заробила лише 100 грн. А його дружина отримала у подарунок 7 млн грн від своєї бабусі, але звідки у бабусі гроші – поліцейський пояснити не може. 

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Теги: корупція автомобіль прокурор гроші депутат прокуратура

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