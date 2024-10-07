У матері соратника Кличка буде конфісковано Range Rover: рішення суду
Суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом
Київська міська прокуратура довела у суді вчинення депутатом Київради правопорушення, пов'язаного з корупцією. Тепер у матері депутата буде конфісковано автомобіль Range Rover. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
Прокурорами Київської міської прокуратури доведено в судді вчинення депутатом Київської міської ради IX скликання адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ч. 1 ст. 172-5 КУпАП).
«Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport 2020 року випуску за 65 тис. грн», – йдеться у повідомленні.
При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн грн. «Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом «Про запобігання корупції», – додали в Прокуратурі.
У прокуратурі не називають імені порушника, але, за даними джерел «Української правди», йдеться про депутата від партії Удар Ігоря Опадчого.
Шевченківським районним судом міста Києва депутата визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка – автомобіля Range Rover Sport 2020 року випуску.
Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.
Раніше повідомлялося, що заступник начальника Головного управління Нацполіції Києва Тарас Полієнко живе у дворівневих апартаментах тещі на 220 кв. м. Жінка офіційно за життя заробила лише 100 грн. А його дружина отримала у подарунок 7 млн грн від своєї бабусі, але звідки у бабусі гроші – поліцейський пояснити не може.
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