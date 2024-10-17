Справа Крупи: суд досі не арештував вилучені мільйони доларів

Під час обшуків у Крупи правоохоронці знайшли лише готівкою майже $6 млн

Минуло майже два тижні після обшуків у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. Однак суд досі не наклав арешт на вилучене майно у справі незаконного збагачення. Про це «Главкому» сьогодні стало відомо з трансляції під час судового засідання щодо Крупи.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Вінницький міський суд відмовив Офісу генпрокурора в арешті низки майна, що було вилучено у рамках кримінального провадження, де фігурують голова МСЕК Тетяна Крупа і її син – уже начальник обласного Пенсійного фонду Олександр Крупа.

З відповідними клопотаннями про арешти правоохоронне відомство звернулося до вінницького суду ще 4 жовтня – вдень обшуків у помешканні та на робочому місці сім’ї Крупи.

Під час апеляційного засідання один із захисників Крупи заявив суду, що вилучені кошти досі не перебувають під арештом.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Якщо підозрювана внесе відповідний розмір застави, на неї покладається ряд обов’язків: