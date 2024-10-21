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«Укрзалізниця» отримала нового очільника

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» отримала нового очільника
Олександр Перцовський призначений головою правління «Укрзалізниці»
фото: «Укрзалізниця»

Ексголова правління Євген Лященко продовжить працювати в компанії, але на новій посаді

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомила «Укрзалізниця».

До завершення контракту з «Укрзалізницею» Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

До відома, Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Нагадаємо, на початку жовтня до наглядової ради АТ «Укрзалізниця» надійшла заява про звільнення від Євгена Лященка. 

До слова, у вересні 2024 року динаміка пасажирських перевезень традиційно пішла на спад порівняно із літнім сезоном. За цей місяць «Укрзалізниця» перевезла 2,2 млн пасажирів. 

Як відомо, з початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі ним вже скористалися 500 тис. пасажирів «Укрзалізниці». Найбільше пасажири користуються Wi-Fi на маршруті №741/742 «Київ – Львів»: у середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.

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Теги: Кабмін Укрзалізниця бізнес залізниця уряд

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