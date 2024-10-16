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Голова НАЗК анонсував багатомільйонну виплату ще одному викривачу корупції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова НАЗК анонсував багатомільйонну виплату ще одному викривачу корупції
Викривач корупції Андрій Бойко став першим українцем, який отримав винагороду
фото: Національне агентство з питань запобігання корупції

Віктор Павлущик: Змінюється парадигма викривача як «стукача»

У законну силу вступило два судових рішення стосовно виплат викривачу корупції. По одному з них НАЗК вже виплатило винагороду, інше – очікує на виплату. Про це в інтервʼю «Главкому» повідомив голова Національного агентства з запобігання корупції Віктор Павлущик.

«За іншим випадком очікуємо надання необхідних документів викривачем (колишній агент НАБУ Євген Шевченко, – «Главком») до Державної казначейської служби – і винагороду також буде виплачено. Там, до речі, сума значніша – 13,3 млн грн», – заявив Павлущик.

Як відомо, Єдиний портал повідомлень викривачів, де можна повідомити про факти корупції, був запроваджений попереднім головою НАЗК. Наразі із 4088 повідомлень, які зареєстровані на порталі, було нагороджено лише одну людину. Однак, Павлущик наголошує, що не варто оцінювати цю кількість як «багато це чи мало».

«Важливо, що люди повідомляють нам про корупцію і змінюється парадигма викривача як «стукача», яких ніколи не любили в нашому суспільстві. Нещодавно було виплачено винагороду першому викривачу за рішенням суду, і, на мою думку, це стимулюватиме ріст таких повідомлень», – пояснив посадовець.

Зокрема очільник НАЗК зауважує, що винагорода викривачу передбачена лише за викриття кримінального корупційного правопорушення і за дотримання певних умов. Тоді як за повідомлення про пов'язані з корупцією правопорушення або інші порушення вимог закону «Про запобігання корупції» такого права для викривача не передбачено.

Віктор Павлущик додав, що в агентстві розуміють, з якими випробуваннями може зіштовхнутися викривач, і тому мають забезпечити дієві гарантії, щоб викривати корупцію в країні було не тільки безпечно, а й мало певний рівень заохочення чи компенсації.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачу корупції. За інформацією «Главкома» НАЗК 2 жовтня 2024 року перерахувало гроші у сумі 1 млн 680 тис. грн викривачу Андрію Андрійовичу Бойку.

НАЗК повідомило, що викривач, який отримав винагороду є чинним військовослужбовцем, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. У 2021 році він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах певного товариства з обмеженою відповідальністю.

Як відомо, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Так, до закону «Про запобігання корупції» вносяться зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.

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Теги: Євген Шевченко Віктор Павлущик НАЗК НАБУ корупція в Україні

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