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Прибиральниця на Миколаївщині продала два порнографічні фото. Що вирішив суд

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прибиральниця на Миколаївщині продала два порнографічні фото. Що вирішив суд
Суд призначив жінці три роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік
фото з відкритих джерел

Жінка зробила дві фотографії порнографічного характеру та продала двом особам через месенджер Telegram – за 250 та 500 грн 

У місті Баштанка Миколаївської області суд визнав винною місцеву жительку, працівницю житлово-комунального підприємства «Турбота», у виготовленні та розповсюдженні порнографічних матеріалів. Жінка, яка має інвалідність ІІІ групи та працює прибиральницею, отримала умовний термін покарання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок суду. 

Слідством встановлено, що у січні 2024 року вона зробила на мобільний телефон дві фотографії порнографічного характеру та зберігала їх до моменту вилучення правоохоронцями. Пізніше ці знімки вона продала двом особам через месенджер Telegram – за 250 та 500 грн відповідно.

Під час досудового розслідування жінка уклала угоду про визнання винуватості. Суд призначив їй три роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на один рік. Також їй заборонено обіймати посади, пов’язані з інформаційними технологіями. Крім того, з неї стягнули 2271,84 грн судових витрат на користь держави.

Нагадаємо, в Україні триває дискусія щодо декриміналізації дорослої порнографії. Громадські організації підтримують законопроєкт №12191, зареєстрований у листопаді 2024 року. Документ пропонує скасувати кримінальну відповідальність за створення та обіг контенту за участі повнолітніх за їхньою згодою, водночас залишаючи покарання за дитячу порнографію, насильницький контент та розповсюдження матеріалів без згоди.

Раніше ми писали, що слідчі Національної поліції України проводять обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Економічну правду», яка спілкувалася з однією з моделей, у якої відбулися обшуки.

Дівчина, яка представилася «громадянкою С», зазначила, що 11 березня до її будинку у Харкові завітали слідчі Національної поліції. В ухвалі суду йдеться про те, що обшуки відбуваються за справою, порушеною за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з отриманням доходу у великому розмірі).

Теги: Миколаївщина вирок виготовлення

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