На Прикарпатті вчительку засуджено на 10 років за наркоторгівлю

Вчителька Поляницького ліцею не визнала своєї вини

Надвірнянський районний суд визнав вчительку Поляницького ліцею Віру Калинчук винною у наркоторгівлі в особливо великих розмірах. Прикарпатці, затриманій з партією PVP для майбутніх закладок, призначили 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру та вирок Надвірнянського районного суду.

Прокурори у суді довели, що 25-річна жінка у березні 2023 року придбала особливо небезпечну психотропну речовину – PVP, також відомий як «сіль». Вона отримала на пошті посилку із 330 пакетами психотропної речовини загальною масою понад 230 г, яку надалі планувала збувати шляхом так званих закладок на території одного із районних центрів області. Замовлення «товару» отримувала у Telegram-каналі.

Суд дослідив листування Віри Калинчук у Telegram, де обвинувачена обговорювала суми грошей, за які можна купити товар та 97 однотипних фото зі стрілками, що ведуть до закладок з наркотиками.

Під час судового засідання Віра Калинчук не визнала своєї вини і сказала, що замовляла косметику, а під час затримання у неї відібрали телефон, щоб внести у нього неправдиву інформацію. Хоча свідки підтвердили, що правоохоронці не тиснули на обвинувачену і вона добровільно віддала для огляду свою коробку, зізнавшись, що в ній є наркотики.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Міськевич визнала вчительку фізики Поляницького ліцею винною у наркоторгівлі в особливо великих розмірах і призначила їй 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.

Нагадаємо, що у Києві оперативники Шевченківського управління поліції викрили 25-річну киянку, яка налагодила схему постачання та збуту наркотичних і психотропних речовин на суму понад мільйон гривень.

Раніше поліція разом із СБУ «закрили» скандальний стріп-клуб Tootsie у будинку, де мешкає міський голова Києва Віталій Кличко.