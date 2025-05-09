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Суд відправив під варту підозрюваних у шпигунстві на користь Угорщини (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Суд відправив під варту підозрюваних у шпигунстві на користь Угорщини (оновлено)
Підозрюваний у шпигунстві на користь Угорщини у Шевченківському райсуді Києва 9 травня 2025 року
фото: Суспільне Новини

Запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини. Як передає «Главком», про це повідомляє Суспільне.

Так, запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня.

Згодом і жінці, яку також підозрюють у шпигунській діяльності на користь Угорщини – обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави. За даними СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Одним з агентів є 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. У вересні 2024 року зловмисник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення.

Ще однією агенткою виявилася колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За даними правоохоронців, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на викриття мережі. Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді. Водночас він зазначив, що Будапешт поки не отримував офіційної інформації щодо викриття угорських агентів на Закарпатті.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

Раніше Орбан казав, що Угорщина – це єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.

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Теги: шпигун суд Угорщина

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