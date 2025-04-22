Громадянин Європи може отримати довічне за диверсії в Україні

Після початку повномасштабної війни чоловік прибув в Україну за дорученням російського куратора

СБУ передала до суду справу диверсанта РФ, який планував зірвати військову логістику на Буковині

Служба безпеки України завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який здійснював диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У жовтні 2024 року співробітники СБУ затримали диверсанта, коли той готувався підірвати залізничну колію, аби пустити під укіс вантажний потяг на Буковині. Ця акція була частиною плану окупантів, спрямованого на порушення транспортної логістики Сил оборони України в південно-західних регіонах.

фото: СБУ

«Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у навчальному закладі МНС РФ», – зазначили в СБУ.

Після початку повномасштабної війни він прибув в Україну за дорученням російського куратора, маскуючи свою діяльність під туристичні поїздки.

фото: СБУ

За матеріалами справи, диверсант отримав завдання виготовляти саморобні вибухові пристрої (СВП) для закладання під залізничні колії. Для конспірації він регулярно змінював місця проживання в готелях. Під час обшуку його автомобіля співробітники СБУ виявили саморобний вибуховий пристрій та мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Завдяки документуванню його діяльності вдалося запобігти новим спробам здійснити підривну діяльність проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.