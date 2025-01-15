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Вкрав обручку у загиблого військового. На Житомирщині працівник моргу отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вкрав обручку у загиблого військового. На Житомирщині працівник моргу отримав підозру
Чоловіку за скоєне загрожує до семи років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Працівник моргу вкрав обручку у загиблого військового та здав її в ломбард

На Житомирщині працівнику моргу повідомили про підозру. Він зняв золоту обручку із руки загиблого військового та здав у ломбард. Про це повідомляє Національна поліція України.

Днями під час церемонії поховання чоловіка-військового дружина помітила зникнення обручки з його руки. Жінка звернулась за допомогою до поліції, адже була впевнена, що перед поміщенням тіла до моргу золота прикраса була на місці.

Відтак правоохоронці встановили, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу, який готував тіло полеглого до поховання. Зловмисник зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців.

Під час оперативних заходів співробітники відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів. Наразі слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Дніпрі перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Теги: Житомирщина підозра військові ломбард Національна поліція України злочин злочинець

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Кримінал

Вкрав обручку у загиблого військового. На Житомирщині працівник моргу отримав підозру
Вкрав обручку у загиблого військового. На Житомирщині працівник моргу отримав підозру
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