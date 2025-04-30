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Агентка ФСБ під виглядом прогулянок із дитиною коригувала удари по Житомирщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Агентка ФСБ під виглядом прогулянок із дитиною коригувала удари по Житомирщині
Агентка ФСБ шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці»
фото: СБУ

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників. Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю чотирирічною дитиною, яку «за легендою» відводила до місцевого дитсадочка», – зауважують правоохоронці.

Зазначається, що у такий спосіб агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

Співробітники СБУ затримали агентку та запобігли передачі розвідданих агресору. Одночасно з цим співробітники Служби безпеки провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли шукала «додаткові заробітки» на Телеграм-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановлено кіберфахівцями СБУ. Під час обшуку у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни. Так, у Харкові затримано 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на східному фронті.

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Теги: СБУ Житомирщина диверсія

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