Які рішення ухвалюють суди у позовах про відшкодування збитків Росією: статистика

Від початку поточного року суди встигли винести понад 200 рішень про відшкодування збитків Росією

Щонайменше 1 482 судові рішення про відшкодування збитків з РФ зафіксовано в судовому реєстрі. Українці рік до року частіше звертаються до суду, аби отримати компенсацію за матеріальні та моральні збитки через війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Як зазначається, лише 52 подібні рішення по відшкодуваннях було винесено у 2022 році. Тим часом у 2024 році рішень побільшало до 812. Від початку поточного року суди встигли винести 213 рішень.

Кількість рішень у судах українців проти РФ фото: «Опендатабот»

239 рішень повністю задовольнити позов та 39 відмовити було винесено торік за позовами громадян. Бізнес, переважно, виграє такі позови: 224 справи задовольнили, відмовили лише у 3 випадках.

Цьогоріч суди встигли задовольнити 53 та відмовити у шістьох позовах українців. Натомість для бізнесу задовольнили 68 позовів та не відмовили в жодному.

Судова практика у позовах українців проти РФ фото: «Опендатабот»

Найбільшу суму відшкодування – 328 млн грн – присуджено харківʼянину. Ще по 170 млн грн змогли відсудити мешканцям Запоріжжя.

Серед бізнесу найбільше вдалося відсудити агрокомпанії «Магнат» – 180 млрд грн у першій справі та 67 млрд грн – у другій. Наслідує Алчевський коксохімічний завод з відшкодуванням у 12 млрд грн.

Судова практика у позовах бізнесу проти РФ фото: «Опендатабот»

Загалом сума усіх відшкодувань для людей та бізнесу склала 913 млрд грн з 2022 року.

Найбільше відшкодування прагнув отримати чоловік з Хмельниччини – 999 квадрильйонів грн. У бізнесу найбільший відхилений позов становить лише 61,9 млн грн.

Як пояснює адвокат, директор Центру Дністрянського Іван Городиський, судові рішення, які ухвалюють українські суди у справах про відшкодування збитків, завданих збройною агресією Росії, створюють низку викликів – передусім, це проблема їхнього виконання. Росія навряд чи визнає та виконає такі рішення добровільно. Інші держави, найімовірніше, відмовлятимуть у їх примусовому виконанні, посилаючись на юрисдикційні імунітети.

Саме тому бізнеси, коли отримують рішення про задоволення свого позову, йдуть до міжнародних судів.

Нагадаємо, французький суд надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування Росією збитків, завданих «Нафтогазу» внаслідок окупації Криму, на $5 млрд.

Раніше арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі у квітні 2023 року зобов'язав РФ виплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

До слова, вінничанин подав позов до Вінницького міського суду проти РФ з вимогою компенсувати моральну шкоду в розмірі 120 млн грн. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, зобов’язавши державу-агресорку виплатити 100 тис. грн. Однак чоловіка це не влаштовує.