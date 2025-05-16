Суд виніс вирок киянину, який погрожував ножем кур’єрам служби доставки

Інцидент стався біля ТРЦ «Магелан» на проспекті Академіка Глушкова

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок 23-річному місцевому мешканцю, який, перебуваючи під дією наркотичних речовин, погрожував ножем двом неповнолітнім кур'єрам служби доставки. Зловмисник проведе за ґратами чотири роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як нагадали у поліції, інцидент стався у жовтні минулого року біля ТРЦ «Магелан» на проспекті Академіка Глушкова. До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про агресивного чоловіка з ножем. Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що нетверезий чоловік звернувся до двох кур'єрів віком 17 та 18 років з проханням підвезти його. Отримавши відмову, він дістав ніж, почав погрожувати та вдарив одного з хлопців по обличчю. На цьому зловмисник не зупинився, пошкодивши їхній велосипед та електроскутер.

Поліцейські оперативно затримали правопорушника фото: Національна поліція України

Поліцейські оперативно затримали правопорушника. Ним виявився 23-річний киянин, який раніше вже мав проблеми із законом та був судимий за грабіж. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). На час досудового розслідування фігурант перебував під вартою.

Днями Голосіївський районний суд розглянув справу та визнав чоловіка винним у скоєному злочині. Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що у Львові правоохоронці затримали зловмисника, який напав на кур'єра та відібрав у нього гроші. Львівські правоохоронці отримали орієнтування та негайно розпочали пошук підозрюваного. Відтак неподалік місця вчинення злочину патрульні поліцейські виявили схожого за описом чоловіка. Слідчі вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет. Зловмисником виявився 30-річний мешканець Тернопільської області.

30 січня, у Печерському районі Києва водій авто вистрілив у голову кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро «Звіренецька». Постраждалий залишився живим, його врятував шолом, а пістолет виявився газовим. Відомо, що між водієм автомобіля та кур’єром Glovo виник конфлікт на дорозі. Автовласник здавав назад, а кур’єр на мопеді в цей момент дуже близько проїхав біля його машини, але транспортний засіб не зачепив. Водієві це не сподобалося – він почав кричати та вигукувати нецензурні репліки.