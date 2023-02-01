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Удар по внутрішньому ворогу. Глава СБУ пояснив сьогоднішні обшуки у посадовців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по внутрішньому ворогу. Глава СБУ пояснив сьогоднішні обшуки у посадовців
фото з відкритих джерел

Малюк: «Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки»

Служба безпеки України завдає глобального удару по внутрішньому ворогу. Так пояснив сьогоднішні масові обшуки очільник СБУ Василь Малюк, передає пресцентр відомства.

Наголошується, що йдеться про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

«Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль», – підкреслив Малюк.

Малюк додав, що наразі СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, зважаючи на великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.

Нагадаємо, сьогодні ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках.

Крім того, Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд. грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» Ігорем Коломойським. 

Також два топчиновники Міноборони отримали підозри. А керівний склад митниці звільнено.

Теги: СБУ обшук Ігор Коломойський Арсен Аваков

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