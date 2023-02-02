СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго

Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства

Підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів на суму близько 2 млрд. грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу Констянтину Жеваго. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Завдяки його діям підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд. грн.

Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі.

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Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків для держбюджету у 2 млрд. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Служба безпеки продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.

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Нагадаємо, Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн.

Також 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

Раніше СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.