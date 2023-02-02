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СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго
Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства
фото: пресслужба СБУ

Підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів  на суму близько 2 млрд. грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу Констянтину Жеваго. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки його діям підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд. грн.

Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),
  • ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків для держбюджету у 2 млрд. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Служба безпеки продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.

Нагадаємо, Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн.

Також 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

Раніше СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

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Теги: прокурор слідство документи розслідування Ferrexpo СБУ

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