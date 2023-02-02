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СБУ затримала чиновника Одеської військової адміністрації: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала чиновника Одеської військової адміністрації: деталі
Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Чиновник налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців

Служба безпеки викрила на системній корупції високопосадовця з управлінь Одеської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Посадовець налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у «безперешкодному» виділенні земельних ділянок у південному регіоні.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця $60 тис. За цю суму він «гарантував» бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.

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Правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабара у розмірі $40 тис. дол.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську ОВА.

Теги: хабар СБУ Одеса розслідування

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