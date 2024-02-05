Народжуваність у Канаді: неочікувані результати

У Канаді зафіксували найнижчий рівень народжуваності за останнє сторіччя

Рівень народжуваності у Канаді 2022 року сягнув найнижчого показника за останнє століття. Про це свідчать дані Статистичного бюро Канади.

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«Загальний коефіцієнт народжуваності у Канаді у 2022-му році (1,33 дитини на жінку) – найнижчий за понад століття збору даних. Хоча низхідний тренд розпочався у 2009-му році, він прискорився у 2020-му на початку пандемії Covid», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у 2021-2022 рр. цей коефіцієнт знизився на 7,4%, що є найбільшим спадом за останні 50 років.

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«Різкий спад коефіцієнта народжуваності з 2021-го до 2022 року було зафіксовано у більшості (11 з 13) провінцій і територій Канади)», – уточнили у Статистичному бюро. Окрім того, за останні пів сторіччя у Канаді суттєво зріс середній вік жінки при народженні першої дитини. У 1976-му він становив 26,7 року, а торік збільшився до 31,6.

У третьому кварталі населення Канади зросло більш ніж на 430 тис. людей, що стало найшвидшим темпом зростання населення за квартал із 1957 року. Статистичне управління Канади опублікувало оцінку чисельності населення на 1 жовтня, згідно з якою кількість жителів країни перевищила 40,5 млн осіб.

За даними відомства, приріст населення за перші дев'ять місяців 2023 року вже перевищив загальний приріст за будь-який інший повний рік, включаючи рекорд, встановлений у 2022 році. Цьому сприяла міжнародна міграція, зокрема близько 313 тис. тимчасових мешканців, які прибули до країни з липня до вересня.

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