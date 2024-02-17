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ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Українські війська вийшли з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

У ніч на 17 лютого деякі регіони Росії атакували безпілотники. Палата представників США розгляне прохання президента Джо Байдена про виділення Україні додаткових мільярдів доларів допомоги не раніше середини березня. Українські війська вийшли з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 лютого, щоб ви були в курсі головних подій. 

ЗСУ вийшли з Авдіївки

Українські війська вийшли з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, щоб уникнути оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з міста та перехід до оборони на більш вигідних рубежах», – заявив Сирський.

Сирський зазначив, що українські воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

«Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та змісту займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо», – додав він.

Коли Палата представників розгляне допомогу Україні

Палата представників США розгляне прохання президента Джо Байдена про виділення Україні додаткових мільярдів доларів допомоги не раніше середини березня. Про це заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл МакКол, повідомляє Reuters.

За словами Маккола, він очікує, що після повернення з канікул законодавці Палати спочатку розглядатимуть «ширші» законопроєкти.

«Я не хочу говорити за спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес виділення асигнувань – що приведе нас до 8 березня – а потім мати справу з додатковою допомогою», – сказав він.

Макрон анонсував візит до України та назвав терміни

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня. Про це стало відомо з спільної пресконференції президента Франції із президентом України Володимиром Зеленським.

«Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями», – підкреслив Макрон, коментуючи свій візит до Києва.

Трампа визнано винним у шахрайстві і він має заплатити штраф

У п'ятницю, 16 лютого суд у Нью-Йорку зобов'язав експрезидента США Дональда Трампа виплатити понад 350 млн доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство. Про це повідомляє CNBC.

Остаточне рішення було ухвалено суддею Верховного суду Манхеттена Артуром Енґороном, який проводив судовий розгляд без участі присяжних. Ймовірно, Трамп подасть апеляцію на це рішення.

Судовий процес був ініційований генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс, яка звинуватила Трампа, його двох дорослих синів, його компанію і вищих керівників у шахрайському роздуванні активів Трампа з метою збільшення його статків і отримання різних фінансових привілеїв.

У досудовому рішенні Енґорон постановив винести рішення в порядку спрощеного провадження за основною підставою позову Джеймса – що відповідачі вчинили шахрайство, порушуючи закони Нью-Йорка.

Енґорон констатував, що звіти про фінансовий стан Трампа за період з 2014 по 2021 рік завищили вартість його активів на суму від 812 млн доларів до 2,2 млрд доларів.

Енґорон також постановив анулювати бізнес-сертифікати відповідачів і призначити незалежного керуючого для управління процесом ліквідації корпоративних структур Трампа. Деякі експерти назвали це рішення «смертним вироком» для Trump Organization.

Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі

Теоретично росіяни можуть завдати шкоди супутникам за допомогою ядерної зброї у космосі, проте жодної загрози для американського народу немає. Про це заявив президент США Джо Байден.

«Немає ядерної загрози щодо американського народу», – йдеться в заяві.

За словами Байдена, все що росіяни роблять і можуть робити стосується завдання шкоди супутникам. Однак зараз немає зараз фактів того, що вони мають намір продовжувати якусь діяльність у космосі, якщо в них буде можливість запустити якісь системи в космос, то це теоретично може становити загрозу.

«Але цього поки що не сталося, і я сподіваюся, що не станеться», – додав Байден.

Атака безпілотників на РФ

У ніч на 17 лютого деякі регіони Росії атакували безпілотники. Про це повідомляють губернатори російських регіонів у телеграм-каналах.

Губернатор області В'ячеслав Гладков ближче до ранку заявив, що спрацювала система ППО – нібито збито 2 БПЛА в районі села Вісла Дубрава. За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив про сім нібито збитих безпілотників.

«Сьогодні вночі на території Людинівського району засобами ППО збито 4 БПЛА. Вранці на території Людинівського району було знищено ще один БПЛА. Два БПЛА було знищено на території Козельського району. За інформацією робочих на місці оперативних груп, постраждалих та руйнування інфраструктури немає», – повідомив Шапша. 

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про п'ять нібито знищених безпілотників.

«П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами силами ППО Міністерства оборони РФ», – повідомив Богомаз.

Також губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що сили ППО нібито збили два безпілотники на підльоті до міста.

«Дежурними засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі уточнюється. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – повідомив Гусєв.

Масштабна пожежа в російському Іжевську 

У ніч проти 17 лютого у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на неназваному промисловому підприємстві. Про це повідомляє МНС Росії.

Повідомляється, що пожежа в будівлі в Удмуртії поширилася на площу 2800 квадратних метрів. Всього у ліквідації загоряння задіяно понад 70 осіб та 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Що спричинило велику пожежу, і що за об'єкт охоплений вогнем, у відомстві не повідомляють.

Теги: пожежа росіяни Сенат США Еммануель Макрон Україна Авдіївка прокурор Дональд Трамп ЗСУ шахрайство Олександр Сирський

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