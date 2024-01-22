Українцям почали надсилати фейкові повідомлення від ДСНС про евакуацію

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила громадян про повідомлення шахраїв від імені ДСНС

Українці в понеділок, 22 січня, почали отримувати повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. В пресслужбі відомства заявили, що це фейк і робота шахраїв.

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«Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно», - зазначили в ДСНС.

ДСНС попереджає про шахрайство Фото: ДСНС України

У відомстві попросили довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати, що вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

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Нещодавно пропагандисти поширили новий фейк про «енергетичну катастрофу» в Україні. Ботоферми «розганяють» у соцмережах новий фейк про те, що цієї зими в Україні «не буде ні тепла, ні світла».

Також нещодавно Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва. Зазначається, що пропагандистські пабліки почали поширюють інформацію про те, що столична влада нібито закриває всі виїзди з міста, щоб почати «масово призивати всіх чоловіків». Як доказ росіяни поширюють повідомлення Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області щодо закриття мосту через канал у Вишгороді.

Нагадаємо, ворожі Telegram-канали поширюють чергову неправдиву інформацію про те, що чоловіки призовного віку, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП «Документ», отримують тимчасові проїзні документи для повернення в Україну.

Для розповсюдження брехні, росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів. Також це потрібно їм для збору інформації та дискредитації українських військових.