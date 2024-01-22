Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українцям почали надсилати фейкові повідомлення від ДСНС про евакуацію

Христина Петренко
glavcom.ua
Українцям почали надсилати фейкові повідомлення від ДСНС про евакуацію
ДСНС закликає довіряти лише перевіреним джерелам
фото ілюстративне

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила громадян про повідомлення шахраїв від імені ДСНС

Українці в понеділок, 22 січня, почали отримувати повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. В пресслужбі відомства заявили, що це фейк і робота шахраїв.

«Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно», - зазначили в ДСНС.

ДСНС попереджає про шахрайство
ДСНС попереджає про шахрайство
Фото: ДСНС України

У відомстві попросили довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати, що вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

Нещодавно пропагандисти поширили новий фейк про «енергетичну катастрофу» в Україні. Ботоферми «розганяють» у соцмережах новий фейк про те, що цієї зими в Україні «не буде ні тепла, ні світла».

Також нещодавно Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва. Зазначається, що пропагандистські пабліки почали поширюють інформацію про те, що столична влада нібито закриває всі виїзди з міста, щоб почати «масово призивати всіх чоловіків». Як доказ росіяни поширюють повідомлення Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області щодо закриття мосту через канал у Вишгороді.

Нагадаємо, ворожі Telegram-канали поширюють чергову неправдиву інформацію про те, що чоловіки призовного віку, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП «Документ», отримують тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. 

Для розповсюдження брехні, росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів. Також це потрібно їм для збору інформації та дискредитації українських військових.

Читайте також: СБУ за добу викрила понад 100 шахрайських call-центрів

 

Теги: росіяни шахрайство ДСНС евакуація фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
Чи дійсно росіяни випускають менше ракет, бо їх не вистачає?
15 сiчня, 15:33
Окупанти били дронами та ракетами. Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Окупанти били дронами та ракетами. Повітряні сили повідомили про збиті цілі
7 сiчня, 07:55
У Білгороді три автомобілі були пошкоджені уламками
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
9 сiчня, 06:50
Камалія ще у травні 2022 року пояснила, що її чоловік не купував літаки для військових
«Чоловік Камалії придбав два винищувачі для ЗСУ»: що відомо про російський фейк
9 сiчня, 12:10
Кевн Джонсон вважає себе 100%-росіянином
Путін подарував російський паспорт американському боксеру
9 сiчня, 13:49
Протести у Башкирії спалахнули після винесення обвинувального вироку місцевому активісту
Протести у Башкортостані: почалися сутички у столиці республіки
19 сiчня, 08:46
Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ
Одеса: зафіксовано влучання в ще один будинок, кількість жертв зросла до трьох (фото)
29 грудня, 2023, 11:48
Вибори президента Росії у «недружніх» країнах не відбудуться
Росіяни не зможуть проголосувати на виборах президента РФ у низці країн
9 сiчня, 12:57
У Фінляндії почали закривати російські школи
Фінляндія вирішила закрити російські школи у трьох містах
15 сiчня, 09:40

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8249
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7266
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua