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Оборонні компанії США оголосили свій прибуток з військових продажів у 2023 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
Оборонні компанії США оголосили свій прибуток з військових продажів у 2023 році
Вашингтон також має намір підштовхнути Аргентину купити вживані винищувачі F-16 замість китайських JF-17
фото: Associated Press

Експорт американської зброї зріс на понад 50% минулого року

Оборонні компанії США минулого року заробили $81 млрд за рахунок військових продажів за кордоном, що на 56% відсотків більше, ніж 2022 року. Укладенню величезних угод посприяло повномасштабне вторгнення Росії до України. Про це пише видання Politico.  

Минулого року продажі американської зброї за кордоном різко зросли, досягнувши рекордних $238 млрд. Уряд США напряму домовився про продажі на суму $81 млрд доларів. Решта – були прямими продажами оборонних компаній США іноземним державам.

Найбільші угоди включали продажі ударних і транспортних гелікоптерів і ракет дальнього радіусу дії Польщі та Німеччині на суму близько $30 млрд, оскільки НАТО намагається накопичувати найсучаснішу зброю. Чехія уклала угоду на літаки F-35 і боєприпаси на суму $5,6 млрд. Болгарія замовляє броньовані машини Stryker на суму $1,5 млрд, а Норвегія купує вертольоти MH-60R Multi-Mission на $1 млрд.

Джо Байден та інші офіційні особи наголошували, що допомога США Києву підтримує робочі місця в Америці через виробництво зброї, що додатково підкріплюється переозброєнням інших європейських союзників, які спустошили свої запаси, щоб підтримати Україну. 

Адміністрація президента Джо Байдена працює над тим, щоб скористатися моментом у Європі та Азії та зробити все, щоб країни відмовились від імпорту російської зброї і збільшили внутрішнє виробництво оборонної промисловості.

«Російська оборонна промисловість продовжує зазнавати невдачі. Ми бачимо, що оскільки російська оборонна промисловість позбавлена ресурсів, які надходять від експорту, це сприяє стратегічному провалу Росії на полі бою», − заявила очільниця Управління регіональної безпеки та передачі зброї Державного департаменту Міра Резнік у коментарі Politico. 

Протягом десятиліть Росія була другим за величиною експортером зброї після США, а її головними клієнтами були Індія, Китай і Єгипет. Але її оборонно-промисловий потенціал вичерпується через війну в Україні, і роль РФ як головного світового постачальника зброї під загрозою, йдеться у минулорічному звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Нагадаємо, експорт зброї зі США у 2023-му встановив новий рекорд. Одним із головних покупців американської зброї стала Польща, яка після нападу Росії на Україну поставила собі за мету побудувати найсильнішу в Європі сухопутну армію.

Стало відомо, що генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні.

Генеральний секретар НАТО зауважив, що для досягнення тривалого, справедливого миру необхідно забезпечити Україну більшою кількістю зброї та боєприпасів. Він також звернув увагу на те, що за «мізерну частку щорічних витрат на оборону США допомогли Україні знищити значну частину бойового потенціалу РФ, навіть не відправляючи туди американського солдата».

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Теги: боєприпаси Адміністрація Президента Польща Єгипет експорт Китай промисловість машини Норвегія Болгарія Індія рекорд росія

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