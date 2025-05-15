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Стрілянина в одному з готелів Києва: затриманому повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стрілянина в одному з готелів Києва: затриманому повідомлено про підозру
Вибухотехнічна служба на місці події біля готелю 14 травня 2025 ррку
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, стрілянину у готелі відкрив 26-річний житель Хмельницької області, який приїхав до столиці по роботі

Чоловіку, затриманому напередодні за стрілянину в готелі Святошинського району Києва, оголошено підозру у хуліганстві. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужби поліції Києва та Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, стрілянину у готелі відкрив 26-річний житель Хмельницької області, який приїхав до столиці по роботі.

«Працівники готелю побачили, що мешканець одного з номерів в неадекватному стані ходить коридорами готелю зі зброєю у руках та викликали працівників ДСО. Прибувши в готель, правоохоронці почали з ним розмову, переконуючи віддати зброю. Натомість він, демонструючи небажання це робити, здійснив один постріл в бік відчинених дверей, біля яких нікого не було», – повідомили у столичній прокуратурі.

Куля, вилучена поліцією у столичному готелі після інциденту
Куля, вилучена поліцією у столичному готелі після інциденту
фото: Національна поліція України

У поліції Києва зазначили, що правоохоронці вилучили у стрільця зареєстровану на нього зброю та набої до неї й скерували для проведення експертизи. Чоловіка затримали й повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 травня в одному з готелів Святошинського району столиці сталася стріляника. У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав. Правоохоронці вилучили зброю та затримали стрілка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

8 травня, о 15:22 у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Чоловік з купленої у сусіда-військового зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

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Теги: поліція готель Київ стрілянина

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