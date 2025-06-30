Головна Київ Новини
search button user button menu button

На ділянці дороги в Оболонському районі рух транспорту обмежено через ремонт (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На ділянці дороги в Оболонському районі рух транспорту обмежено через ремонт (схема)
Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
фото з відкритих джерел

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття ділянки дороги

30 червня та 1 липня обмежуватимуть рух транспорту ділянкою дороги поблизу проспекту Литовського, що в Оболонському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття ділянки дороги. Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов.

30 червня та 1 липня рух ділянкою дороги поблизу проспекту Литовського буде обмежено
30 червня та 1 липня рух ділянкою дороги поблизу проспекту Литовського буде обмежено
інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування поїздки.

Нагадаємо, з 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: дороги ремонт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ затягнуло чорним густим димом
Київ затягнуло димом після комбінованого обстрілу
10 червня, 04:49
Волонтери забрали хворого дикого вовка
У Києві врятували дикого вовка, якого господарі два роки утримували у квартирі
7 червня, 15:23
Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку та затримали обох ділків у Києві після передачі всієї суми хабаря
СБУ запобігла зриву поставок РЕБ: затримано ділків, які шантажували іноземного виробника
14 червня, 14:59
Окупанти атакували Київ
Удари по Києву: з'явилися деталі про атаку
23 червня, 03:12
Ткаченко: Російські удари знову влучають не у військові цілі, а «в життя звичайних людей»
У Києві від російської атаки загинула 72-річна жінка
10 червня, 13:51
ДТП у Голосійському районі Києва
Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є травмовані
11 червня, 19:07
31-річний Дмитро Ісаєнко загинув під завалами будинку у Києві
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента
18 червня, 14:38
Будівля храму зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки
У Білій Церкві внаслідок обстрілу постраждав Спасо-Преображенський собор
24 червня, 08:59
Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с
Синоптики прогнозують в Києві та області небезпечні метеоявища
25 червня, 18:35

Новини

На ділянці дороги в Оболонському районі рух транспорту обмежено через ремонт (схема)
На ділянці дороги в Оболонському районі рух транспорту обмежено через ремонт (схема)
Рух автівок одиним із залізничних переїздів на Київщині тимчасово буде перекрито: деталі
Рух автівок одиним із залізничних переїздів на Київщині тимчасово буде перекрито: деталі
Краєзнавець пояснив, чому на столичному Подолі багато закинутих будівель
Краєзнавець пояснив, чому на столичному Подолі багато закинутих будівель
Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України
Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України
Київ накриє сильний вітер. Оголошено підвищений рівень небезпеки
Київ накриє сильний вітер. Оголошено підвищений рівень небезпеки
Військовий, який повернувся з полону, втратив дружину і дім через російську атаку
Військовий, який повернувся з полону, втратив дружину і дім через російську атаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
89K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
71K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
18K
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію
18K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua