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У Миколаєві чоловік відповів на зауваження пострілом із пістолета

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Миколаєві чоловік відповів на зауваження пострілом із пістолета
Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта
фото: mk.npu.gov.ua

Поліція затримала нападника та відкрила кримінальне провадження

 

У Миколаєві чоловік у відповідь на зауваження витяг зброю та почав стріляти. Інцидент стався біля магазину на проспекті Героїв України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Миколаївської області.

За даними правоохоронців, у магазині між чоловіками стався конфлікт після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці.

Уже на вулиці нетверезий фігурант вистрелив у груди опоненту та втік. Потерпілого з отриманими травмами забрала швидка медична допомога.

Поліцейські, провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, у тому числі за участі фахівців управління кримінального аналізу, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаних до системи «Безпечне місто», встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець.

У Миколаєві чоловік відповів на зауваження пострілом із пістолета фото 1

Чоловіка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів». Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

У Миколаєві чоловік відповів на зауваження пострілом із пістолета фото 2

Найближчим часом фігуранту повідомлять про підозру у скоєні злочину.

26-річний потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється, як тяжкий.

Вилучену зброю, попередньо, травматичної дії, слідчі направили на проведення відповідних експертиз, у результаті яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення, у тому числі і додаткова кваліфікація дій затриманого. Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта. Досудове розслідування триває.

Раніше у Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною. 

Нагааємо, 22 квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Триває слідство.

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Теги: Миколаїв розслідування конфлікт

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