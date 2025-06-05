У Києві іноземці погрожували гранатою перехожому та вимагали 5 тис. грн (фото)

Один зі зловмисників перебував у міжнародному розшуку

У столиці поліцейські затримали двох іноземців, які, погрожуючи перехожому імітаційною гранатою, змусили його переказати 5 тис. грн на банківську картку. Один зі зловмисників перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляється, інцидент стався близько 23:30 на проспекті Соборності.

«Днями, близько 23:30 години, на спецлінію 102 зателефонував 34-річний чоловік, який повідомив, що по проспекту Соборності до нього підійшли двоє невідомих чоловіків та, погрожуючи застосуванням гранати, змусили його перерахувати на їх рахунок 5 тис. грн. Для встановлення усіх обставин, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції Києва», – повідомили у поліції Києва.

Як зазначили у пресслужбі, правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження поблизу місця злочину та за допомогою працівників карного розшуку встановили особи підозрюваних і їхній маршрут.

Нападниками виявилися громадяни інших держав віком 34 та 41 років, які вже мали судимості за майнові злочини. Один із них перебуває у міжнародному розшуку.

Нападниками виявилися іноземні громадяни фото: поліція Києва/Facebook

Нападників затримано в орендованих квартирах фото: поліція Києва/Facebook

«За силової підтримки спецпризначенців КОРДу та ППОП № 1 правоохоронці затримали підозрюваних у розбійному нападі у порядку статті 208 КПК України в орендованих квартирах на території району», – йдеться в повідомленні.

Граната, за допомогою якої підозрбвані вибивали гроші фото: поліція Києва/Facebook

Як з’ясувалося, зловмисники погрожували потерпілому імітаційною гранатою. У одного з них вилучили банківську картку, на яку було здійснено переказ.

Наразі обом фігурантам оголошено підозру за розбій, вчинений організованою групою або в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на квіткову крамницю у Дарницькому районі столиці. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік. Тепер за цю «легку» здобич на нього очікує тривалий строк за ґратами.

Раніше у Києві студент увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт». Слідство встановило, що студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші. Він також словесно тиснув на працівниць, заявляючи про лічені хвилини до вибуху, та погрожував проникнути в касову зону.