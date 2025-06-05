Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві іноземці погрожували гранатою перехожому та вимагали 5 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві іноземці погрожували гранатою перехожому та вимагали 5 тис. грн (фото)
Правоохоронці встановили особи підозрюваних, переглянувши записи з камер відеоспостереження поблизу місця злочину
фото: поліція Києва/Facebook

Один зі зловмисників перебував у міжнародному розшуку

У столиці поліцейські затримали двох іноземців, які, погрожуючи перехожому імітаційною гранатою, змусили його переказати 5 тис. грн на банківську картку. Один зі зловмисників перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляється, інцидент стався близько 23:30 на проспекті Соборності. 

«Днями, близько 23:30 години, на спецлінію 102 зателефонував 34-річний чоловік, який повідомив, що по проспекту Соборності до нього підійшли двоє невідомих чоловіків та, погрожуючи застосуванням гранати, змусили його перерахувати на їх рахунок 5 тис. грн. Для встановлення усіх обставин, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції Києва», – повідомили у поліції Києва.

Як зазначили у пресслужбі, правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження поблизу місця злочину та за допомогою працівників карного розшуку встановили особи підозрюваних і їхній маршрут.

Нападниками виявилися громадяни інших держав віком 34 та 41 років, які вже мали судимості за майнові злочини. Один із них перебуває у міжнародному розшуку.

Нападниками виявилися іноземні громадяни
Нападниками виявилися іноземні громадяни
фото: поліція Києва/Facebook
Нападників затримано в орендованих квартирах
Нападників затримано в орендованих квартирах
фото: поліція Києва/Facebook

«За силової підтримки спецпризначенців КОРДу та ППОП № 1 правоохоронці затримали підозрюваних у розбійному нападі у порядку статті 208 КПК України в орендованих квартирах на території району», – йдеться в повідомленні.

Граната, за допомогою якої підозрбвані вибивали гроші
Граната, за допомогою якої підозрбвані вибивали гроші
фото: поліція Києва/Facebook

Як з’ясувалося, зловмисники погрожували потерпілому імітаційною гранатою. У одного з них вилучили банківську картку, на яку було здійснено переказ.

Наразі обом фігурантам оголошено підозру за розбій, вчинений організованою групою або в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на квіткову крамницю у Дарницькому районі столиці. Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у продавчині виручку і втік. Тепер за цю «легку» здобич на нього очікує тривалий строк за ґратами. 

Раніше у Києві студент увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт». Слідство встановило, що студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші. Він також словесно тиснув на працівниць, заявляючи про лічені хвилини до вибуху, та погрожував проникнути в касову зону.

Теги: іноземці поліція чоловік Київ напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причина відключення газу – проведення аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.
У Солом'янському районі весь день не буде газу: коли та в яких будинках
3 червня, 08:27
Попри вимоги поліціянтів, чоловік відмовився здатися
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
31 травня, 19:58
У відкритті знака взяли участь воїни та представники командування ССО
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
28 травня, 12:48
У 2024-му Фапеник уже став триразовим чемпіоном світу серед юніорів та кадетів
Киянин Олександр Фареник здобув дві золоті медалі на чемпіонаті світу з кунг-фу
21 травня, 17:18
Люди прийшли на обстеження за адресою:вул. Михайла Донця, 13. 14 травня 2025 року
У Соломʼянському районі лікарі проводять виїзне обстеження на вірус гепатиту А
14 травня, 13:48
Київрада: Значно зросла кількість самокатів, а культура їх використання відсутня
Київ готує рішення для впорядкування руху електросамокатів: подробиці
14 травня, 12:04
Жителі будинку планують у цьому році збільшити потужність станції
Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)
14 травня, 07:26
Демонтаж незаконної реклами у столиці: де заплановано цього тижня
Демонтаж незаконної реклами у столиці: де заплановано цього тижня
12 травня, 14:48
Шевченківський район після нічної атаки ворога
Нічна атака на Київ: загинули двоє людей, ще п’ятеро – травмовані (фото)
7 травня, 06:35

Новини

Рух транспорту Харківським шосе буде обмежено: схема
Рух транспорту Харківським шосе буде обмежено: схема
У Києві іноземці погрожували гранатою перехожому та вимагали 5 тис. грн (фото)
У Києві іноземці погрожували гранатою перехожому та вимагали 5 тис. грн (фото)
На Пішохідному мосту чоловік намагався вчинити самогубство (фото)
На Пішохідному мосту чоловік намагався вчинити самогубство (фото)
Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА
Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА
Викрито працівника сервісного центру МВС, який у Києві продавав «красиві» автономери
Викрито працівника сервісного центру МВС, який у Києві продавав «красиві» автономери
У Києві на одному зі збірних пунктів призовників сталися заворушення: коментар ТЦК
У Києві на одному зі збірних пунктів призовників сталися заворушення: коментар ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
66K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
39K
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
20K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
16K
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази

Новини

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua