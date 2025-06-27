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У центрі Одеси хлопець отримав поранення в голову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У центрі Одеси хлопець отримав поранення в голову
фото з відкритих джерел

На Соборній площі в Одесі сталася стрілянина

У центрі Одеси сьогодні, 27 червня, сталася стрілянина. Унаслідок інциденту є поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Стрілянина сталася на Соборній площі. На місці працює слідча група. За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим жителем стався конфлікт із невідомими, під час якого його було поранено зі зброї.

Потерпілого госпіталізували. Інші учасники інциденту втекли.

Поліцейські встановлюють обставини події та її учасників.

Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що внаслідок стрілянини поранення в голову отримав 25-річний хлопець. Потерпілого доправлено до лікарні.

Нагадаємо, 19 травня чоловіки влаштували стрілянину у Дарницькому районі столиці.

Завдяки моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому з автомобіля Audi під час руху двоє невідомих стріляють з пістолета. На щастя, внаслідок інциденту ніхто з перехожих не постраждав.

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Теги: стрілянина

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