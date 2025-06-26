Росія завдала авіаудару по підприємству на Харківщині: є поранений, загинула худоба

40-річний чоловік отримав вибухове поранення, загинули корови

26 червня Росія вдарила по сільськогосподарському підтриємству на Харківщині. Про наслідки ворожої атаки повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує «Главком».

Зазначається, що російські терористи завдали авіаційного удару по сільськогосподарському підприємству у селі Підлиман Ізюмського району. Внаслідок обстрілу зайнялась пожежа.

40-річний чоловік отримав вибухове поранення, загинули корови.

Нагадаємо, внаслідок злочинних російських ударів гинуть не лише люди, але й тварини. 25 травня росіяни знищили ферми на Харківщині, де загинула худоба.

Так, 25 травня близько 02:00 російська армія атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість ударних безпілотників. У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.

Також тієї ночі російські «Шахеди» вдарили по селу Слобожанське, що на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Загинули щонайменше 10 голів телиць.

До слова, у ніч на 31 травня ворог вдарив по місту Ізюм. Росія атакувала Харківщину ударними дронами «шахед».

Зафіксовано вісім ударів по місту БпЛА. Внаслідок обстрілу люди отримали легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надається медична допомога.

Влучання прийшлись по східній частині міста. Пошкодження зазнало одне з підприємств міста. Також пошкоджено більше 30 приватних будинків, знеструмлені лінії електропередач, пошкоджені газорозподільчі мережі.

Раніше ми писали, що у ніч проти 28 травня окупанти атакували населені пункти Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок чого є поранені та загибла людина. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство.