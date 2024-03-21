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Справи Майдану. Суд ухвалив рішення щодо ексголови КМДА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справи Майдану. Суд ухвалив рішення щодо ексголови КМДА
Суд задовольнив клопотання Попова про закриття справи через закінчення строків давності
фото з відкритих джерел

Справа перебувала у суді понад дев'ять років

Шевченківський районний суд міста Києва 21 березня закрив справу колишнього голови столичної міської державної адміністрації Олександра Попова щодо його причетності до розгону протестувальників на Майдані Незалежності у ніч проти 30 листопада 2013 року. Про це повідомила «Адвокатська дорадча група».

Зазначається, що суд задовольнив клопотання Попова про закриття справи через закінчення строків давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

«Закриття справи через сплив строків давності – це відсутність справедливості для потерпілих. Для людей, які отримали значні тілесні та моральні травми під час розгону Майдану у листопаді 2013 року. Фактично, завдяки закриттю справи, винні особи уникають відповідальності за вчинені злочини», – прокоментував закриття справи представник потерпілого Антон Дикань. 

Дикань також заявив, що темп розгляду цієї справи був «недостатнім для дослідження великого обсягу матеріалів справи». 

Громадська організація зазначила, що справу передали до суду ще у лютому 2015 року. Але у квітні 2021 розгляд почався спочатку після заміни головуючого. Впродовж розгляду Попов заперечував обвинувачення. 

Загалом справа перебувала в суді дев’ять років один місяць і дев’ять днів. У цьому провадженні один обвинувачений та 84 потерпілих.

За даними досудового розслідування, організацію та проведення розгону тодішній президент Віктор Янукович доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та секретарю РНБО Андрію Клюєву. За версією слідства, до цього залучили і Попова. 

Тоді правоохоронці мали витіснити учасників акції протесту з Майдану Незалежності. Встановлення ялинки та проведення робіт із благоустрою площі використовували для створення законних підстав для залучення правоохоронців під виглядом забезпечення громадського порядку, йдеться у версії обвинувачення.

Зазначалося, що ексочільник КМДА мав забезпечити прибуття у ніч на 30 листопада працівників комунальних служб зі спеціальною технікою для завезення та встановлення елементів конструкції новорічної ялинки. 

Як з'ясували слідчі, Клюєв повідомляв Попова, що у РНБО мали здійснювати координацію дій комунальників та правоохоронців. Після силового розгону мітингувальників, очільник міської держадміністрації нібито дав вказівку забезпечити заїзд транспортну, завантаженого елементами конструкції ялинки та металевими щитами для огородження території площі.  

Ексголову КМДА обвинувачували за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ст. 340 – незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 – пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, які спричинили тяжкі наслідки.

Нагадаємо, із 69 справ Майдану, які перебувають у зоні ризику через закінчення терміну давності, на сьогодні закрили сім.

До слова, колишнього заступника керівника кримського «Беркуту» визнано винним у державній зраді, перевищенні влади й службових повноважень. Йому призначено 15 років в'язниці.

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Теги: КМДА Олександр Попов Київ Небесна сотня (Євромайдан) суд

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