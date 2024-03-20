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Народний депутат України почубився з іноземцем у вагоні: довелося зупиняти потяг

Ірина Луцак
glavcom.ua
Народний депутат України почубився з іноземцем у вагоні: довелося зупиняти потяг
Конфлікт між народним депутатом України та іноземцем стався з приводу порушення тиші у вагоні
фото з відкритих джерел

Ім'я народного депутата, який фігурує у цьому конфлікті, в поліції не назвали

У потязі «Київ-Варшава» стався конфлікт між народним депутатом України та громадянином іншої держави. На залізничному вокзалі у Рівному зупиняли потяг через повідомлення про бійку у вагоні. Про це повідомляє Фокус.

Так, на залізничному вокзалі у Рівному сьогодні вранці працювали правоохоронці, які прибули на виклик про бійку.

«Повідомлення першопочатково було про бійку. Під час з'ясування всіх обставин стало відомо, що стався конфлікт між народним депутатом України та іноземцем з приводу порушення тиші у вагоні. Під час інциденту останній вибив із рук нардепа телефон, коли той здійснював відеофіксацію», – розповіла речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

Зрештою на іноземця склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області місцеві роми побили військового із ТЦК. Заяви до поліції ні від кого не надходило, проте правоохоронці самостійно зареєстрували подію та проводять перевірку.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого близько сотні людей прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Це спричинило бійку та конфлікти.

Також нещодавно у київському метро чоловік у спортивному одязі напав на хлопця з рудим волоссям. У мережі відзначають, що причиною конфлікту став нестандартний зовнішній вигляд хлопця.

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Теги: бійка депутат потяг

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