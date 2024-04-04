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У Києві швидкість вітру повторила рекорд 80-річної давнини

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Києві швидкість вітру повторила рекорд 80-річної давнини
Погода у Києві дивує з 29 березня
фото з відкритих джерел

3 квітня максимальна швидкість вітру повторила попереднє максимальне значення, зареєстроване 80 років тому - у 1944 році

У Києві другий день поспіль зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру. У середу, 3 квітня, максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване 80 років тому - у 1944 році. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у своєму телеграм-каналі. 

2 квітня максимальна швидкість вітру в столиці України досягла рекордних 19 м/с (68 км/год), що на 1 м/с перевищило попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

Погода у Києві дивує з 29 березня, коли у столиці вперше цього року пройшла гроза та випав град.

 31 березня максимальна температура повітря в Києві досягла 25,3 ° C, що побило рекорд 1968 року для цього дня. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року. Така температура повітря відповідала показникам 23 травня.

1 квітня до України прийшов пил із Сахари. Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари, це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT.

Раніше фахівчиня «Укргідрометцентру» розповіла, як погода впливає на хід війни. За словами фахівчині, спеціалісти у галузі метеорології задіяні в зоні бойових дій для складання прогнозів погоди для військових. «Цим займаються спеціально навчені військові метеорологи, які підпорядковуються військовому гідрометцентру. Без прогнозу погоди неможливе ефективне планування та реалізація жодної військової операції. Він потрібен не лише авіації та флоту, а й розвідці, піхоті, важкій артилерії», – сказала Олена Палагнюк.

Теги: Київ рекорд повітря погода

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