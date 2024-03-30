На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)

Фортифікаційні споруди на Київщині складаються з траншей, бліндажів, «зубів дракона», протитанкових ровів та інших невибухових загороджень

Очільник Київщини розповів, якими будуть захисні споруди в регіоні

На Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в Telegram.

«Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Встановлються загороджувальні рубежі – «зуби драконів», протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів» – розповів глава регіону.

За його словами, Київська ОВА постійно комунікує з військовими, щоб збудувати ефективні споруди з надійним захистом.

«Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів», – наголосив Кравченко.

Нагадаємо, що в Києві планують створити комунальне підприємство (КП) з виробництва безпілотників. Однак розробка такого проєкту викликає питання у Центру економічної стратегії, який досліджує діяльність комунальних підприємств столиці.

До слова, столична влада оцінила, що буде, якщо дамба Київської ГЕС прорветься внаслідок можливого ракетного удару Росії.