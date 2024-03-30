Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
Фортифікаційні споруди на Київщині складаються з траншей, бліндажів, «зубів дракона», протитанкових ровів та інших невибухових загороджень
фото: Київська ОВА

Очільник Київщини розповів, якими будуть захисні споруди в регіоні

На Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в Telegram.

«Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Встановлються загороджувальні рубежі – «зуби драконів», протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів» – розповів глава регіону.

За його словами, Київська ОВА постійно комунікує з військовими, щоб збудувати ефективні споруди з надійним захистом.

«Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів», – наголосив Кравченко.

Нагадаємо, що в Києві планують створити комунальне підприємство (КП) з виробництва безпілотників. Однак розробка такого проєкту викликає питання у Центру економічної стратегії, який досліджує діяльність комунальних підприємств столиці.

До слова, столична влада оцінила, що буде, якщо дамба Київської ГЕС прорветься внаслідок можливого ракетного удару Росії.

Теги: Київ війна Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулеба наголосив, що системи ППО допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту
«Дайте нам кляті Patriot»: Кулеба емоційно звернувся до західних партнерів
26 березня, 10:10
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
26 березня, 16:36
Обстріл Києва: Кличко повідомив, де впали уламки ворожої ракети (фото)
Обстріл Києва: Кличко повідомив, де впали уламки ворожої ракети (фото)
25 березня, 11:11

Новини

На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу
Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу
Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)
Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)
У Києві відкрили мініскульптуру «Герої», присвячену українським воїнам (фото)
У Києві відкрили мініскульптуру «Герої», присвячену українським воїнам (фото)
Рух на Північному мосту Києва обмежать: названо терміни
Рух на Північному мосту Києва обмежать: названо терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
27K
Потік українців до однієї з країн ЄС знизився після зміни правил
17K
«Хтось дуже хотів отримати медаль». ЗСУ повідомили, навіщо РФ збила свій винищувач
17K
Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф
5960
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4439
Франція передаватиме Україні списане озброєння

Новини

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua