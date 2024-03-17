«Укрзалізниця» закрила рух для поїзда Київ – Кам'янець-Подільський: причина

Кінцевою станцією для цього рейсу стане Нігин

У Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ-Кам'янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин – Гуменці прямуватиме лише до Нігина. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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«У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин – Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закрито рух для поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.

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«Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, просимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини», – зазначили в «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова на період шкільних канікул.

Також «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаних як лікарні, здатних надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу, для перевезення важкопоранених українських солдатів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках.

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Також «Укрзалізниця» оголосила про початок весняно-літнього сезону туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Дістатись на вузькоколійний ретро-маршрут можна буде спеціальним трансфером «звичайною» залізницею,

Стало відомо, що «Укрзалізниця» розпочинає онлайн-продаж квитків на ще одне міжнародне сполучення – до Австрії та Угорщини. Придбати квитки можна буде через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через «Дію.Підпис».