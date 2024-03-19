Букінгемський палац виставив нові фото Чарльза ІІІ після фейкових новин про його смерть

Напередодні поширилася інформація про смерть британського короля Чарльза ІІІ, який бореться з раком

Король Чарльз III показався на публіці

Після чуток про смерть Чарльза ІІІ, Букінгемський палац остаточно розвіяв усі домисли, опублікувавши фото короля Великої Британії.

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Зранку 19 березня 2024 року Чарльза ІІІ провів зустріч з ветеранами Корейської війни в Букінгемському палаці, щоб відзначити 70 років з дня підписання перемир'я, яке завершило конфлікт.

«60 тисяч службових співробітників з усієї Британії та Співдружності взяли участь, 1100 втратили життя», – зазначають представники британського монарха.

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Чарльз ІІІ традиційно зʼявився на публіці в діловому костюмі з краваткою.

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Також стало відомо, що цього ж дня принцеса Анна та герцогиня Единбурзька Софі проведуть прийом у палаці від імені Його Величності на честь роковин «Забутої війни».

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Нагадаємо, новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком.

У понеділок, 18 березня, в соцмережах з’явилася інформація про те, що король Британії Чарльз III помер. Її начебто підтверджував скрин нібито публікації на офіційному сайті Букінгемського палацу, однак насправді такого документа там не було.

Стало відомо, що король Великої Британії Чарльз III розпочав підготовку до передачі корони спадкоємцю раніше, ніж очікувалося. Принц Уельський Вільям візьме на себе деякі публічні обов'язки короля Великої Британії Чарльза ІІІ у зв'язку з онкологічним захворюванням батька.