У Києві прорвало водопровід: дорогу залило водою (відео)
У багатьох споживачів зникло водопостачання
У Києві на лівому березі Києва сталося пошкодження водогону, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
«На бульварі Верховної Ради, 7-А сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 мм. Фахівці «Київводоканалу» працюють на місці», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що витік води стався на проїжджу частину бульвару. Можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега.
Нагадаємо, 8 лютого, у Голосіївському районі Києва сталася аварія на водопровідній мережі.
Раніше 31 січня, у столиці сталося відразу дві аварії на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.
Пошкодження водопровідної магістралі діаметром 250 мм сталося на бульварі Шамо, 7 у Дніпровському районі Києва. Повідомлялося, що для ремонту необхідно зробити розрив на тротуарі та зеленій зоні. Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежували.
До слова, завершення опалювального сезону у Києві заплановане на 28 березня, через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.
Коментарі — 0