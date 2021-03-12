В Україні посилюється покарання за сексуальну експлуатацію дітей

Новим законом запроваджується особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками

Закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття «дитяча порнографія» та встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» № 1256-IX.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Цей закон закріплює в українському законодавстві визначення поняття «дитяча порнографія» та встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення та використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітньої особи, а також за втягнення дитини до участі в таких заходах.

Згідно з документом, кримінальне правопорушення, вчинене стосовно малолітніх або неповнолітніх, має бути розслідуване невідкладно й розглянуте в суді першочергово.

Також законом запроваджується особливий механізм захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та насильства (Ланцаротську конвенцію) ратифіковано Законом України від 10 лютого 2012 року. Її цілями є запобігання сексуальній експлуатації та насильству стосовно дітей, боротьба з цими явищами, сприяння національній та міжнародній співпраці у вказаній сфері, захист прав дітей, які стали жертвами такого насильства.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» № 1256-IX був ухвалений Верховною Радою 18 лютого 2021 року.

До слова, дитячий омбудсмен Микола Кулеба зазначив, що кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства.