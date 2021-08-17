Знову обшуки. Прокуратура підозрює столичних дорожників у розкраданні 1,3 млн грн

Правоохоронці проводять обшуки в підрядній організації, що ремонтувала дороги в Солом’янському районі Києва

Солом’янська окружна прокуратура Києва спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та поліцією проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів, виділених на капітальний ремонт доріг у Солом’янському районі столиці (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службовими особами Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації укладено договори з підприємством щодо капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на території району.

Після закінчення робіт були складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської РДА перераховано кошти підприємству. При цьому керівником підрядної організації до даних актів внесені відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно з висновком експерта, сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить майже 1,3 млн грн.

17 серпня на підставі ухвал суду за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проводяться обшуки.

За результатами проведення слідчих дій буде також надана правова оцінка діям службових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва, яке є замовником вказаних робіт.

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