У Львівській області на шахті загинув гірник
Нещасний випадок стався на шахті «Степова»
У неділю, 25 травня, у Львівській області сталася трагедія на шахті «Львіввугілля». Там загинув гірник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
Нещасний випадок стався на шахті «Степова».
«Загинув гірник з ремонту гірничих виробок 34-річний Василь Михайлович Костик», – йдеться у повідомленні.
У чоловіка залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей.
Наразі деталі загибелі зʼясовуються.
Нагадаємо, у 2024 році на шахті «Відродження» у селі Межиріччя Червоноградського району Львівщини сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Внаслідок чого загинули двоє шахтарів.
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