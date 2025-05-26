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У Львівській області на шахті загинув гірник

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Львівській області на шахті загинув гірник
фото з відкритих джерел

Нещасний випадок стався на шахті «Степова»

У неділю, 25 травня, у Львівській області сталася трагедія на шахті «Львіввугілля». Там загинув гірник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

Нещасний випадок стався на шахті «Степова».

«Загинув гірник з ремонту гірничих виробок 34-річний Василь Михайлович Костик», – йдеться у повідомленні.

У чоловіка залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Шахта «Степова» – відокремлений підрозділ державного підприємства ВО ДКХ «Львіввугілля» у Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейні. Вона розташована у селі Глухів, Сокальського району Львівської області.

Наразі деталі загибелі зʼясовуються.

Нагадаємо, у 2024 році на шахті «Відродження» у селі Межиріччя Червоноградського району Львівщини сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Внаслідок чого загинули двоє шахтарів.

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Теги: шахта

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