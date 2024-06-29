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У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинуло двоє гірників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинуло двоє гірників
колаж: glavcom.ua

Володимир Макогін та Андрій Кончук загинули на шахті «Відродження»

На шахті «Відродження» у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Внаслідок чого загинули двоє шахтарів Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті «Відродження» у Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося», – йдеться у повідомленні.

У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинуло двоє гірників фото 1

Максим Козицький повідомляє, що загинув 37-річний Андрій Кончук. На шахті «Відродження» працював майже 3 роки, до того – на шахті «Великомостівська».

У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинуло двоє гірників фото 2

Також повідомляється, що загинув 36-річний Володимир Макогін. На шахті «Відродження» працював шість років.

Нагадаємо, що 28 жовтня на шахті імені Костенка АТ «АрселорМіттал Теміртау» у Карагандинській області Казахстану сталася аварія. Ймовірно, через вибух газометану на шахті загинув 21 гірник.

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Теги: Львівщина шахта Україна

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