Росіяни штурмують позиції біля шахти «Торецька»: DeepState про ситуацію в місті

Аналітики повідомили про ситуацію в Торецьку

DeepState: Поблизу шахти «Торецька» ситуація з позиціями і розташуванням сил дуже хаотична

Аналітики DeepState повідомили про ситуацію в місті Торецьк, що на Донеччині. Про це інформує «Главком» з посиланням на DeepState.

Повідомляється, що у місті тривають активні бої. Росіяни перекинули додаткові військові сили на регіон. Також російські війська здійснюють тиск на шахту «Торецька». Зазначається, що «ситуація з позиціями і розташуванням сил дуже хаотична».

DeepState наводить слова військового, котрий тримає оборону міста Торецьк. За його словами, у бійців немає можливості пересуватись пішки від позицій до позицій через відкриту місцевість та близькість до ворога.

«Через інтенсивність ворожих дронів відсутня можливість застосування повноцінної близької підтримки нашою технікою. У ворога відсутні противотанкові засоби, але велика кількість ФПВ. Чіткої лінії фронту немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі національного телемарафону розповів, що частина Торецька у Донецькій області зайнята російськими окупантами, однак у місті тривають вуличні бої за кожну будівлю.

«Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч. Жоден будинок, жодне приміщення не здається без бою», – наголосив він.

До слова, Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку у місті Торецьк Донецької області. Це сталося 21 березня.