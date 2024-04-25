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Окупанти пускають під ніж останні українські шахти на Донбасі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Окупанти пускають під ніж останні українські шахти на Донбасі
Майже 100 шахт із 114 визнані росіянами нерентабельними
фото з відкритих джерел

Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники

Окупанти взялися ревізорувати останні 33 шахти Донбасу. Ніби для того, аби визначити рентабельні та такі, які працюють у збиток. Насправді ж причина  банальна – на шахтах нікому працювати і через мільйонні борги за електропостачання їх більше не можуть утримувати, повідомляє Центр національного спротиву. 

Майже 100 шахт із 114 визнані росіянами нерентабельними. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Спочатку примусовою мобілізацією, коли, наприклад, на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну.

Відомо, що одномоментно на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60 відсотків шахтарів. При цьому навіть тим працівникам шахт, які залишилися, окупанти затримують зарплати місяцями. 

Починаючи з 2014 року в російській пресі та аналітичних центрах захоплені українські землі називали «золотою жилою» та «перспективним регіоном». У Москві підраховували, скільки й чого можна буде викачати з українських глибин, та обіцяли щедрі інвестиції.

Але, як показує життя, руйнувати не будувати. 

Нагадаємо, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України розпочалася Антитерористична операція. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував нашим оборонцям, які тоді стали на захист незалежності України і захищають її зараз. Про це він написав у Facebook.

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«Оголошення Антитерористичної операції стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля», – нагадав Сирський.

Він зазначив, що з честю виконував обов’язки і начальника штабу, і заступника керівника, і керівника АТО.

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«Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України. Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям!», – сказав головком.

Він підкреслив, що боротьба триває, і українці роблять усе, щоб звільнити свою землю.

Теги: війна деокупація шахта Донбас інвестиції окупанти

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