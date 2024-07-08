У Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства. 10 загиблих

Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна

Вранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомила пресслужба Метінвесту.

Станом на 12:30 відомо про 10 загиблих та понад 30 поранених.

Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Нині проводять розбір завалів.

Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста. 9 липня у місті оголошено траур.

«Триває ліквідація наслідків ворожої ракетної атаки. Гасіння пожежі закінчили, починаємо розбір завалів. На зараз 10 загиблих – 6 жінок, 4 чоловіки. 41 поранений, у тому числі 9 тяжких», – повідомив глава Криворізької МВА Олександр Вілкул.

У результаті російського ракетного удару у Києві 10 людей загинули та 35 постраждали, під завалами лікарні «Охматдит» можуть бути люди.