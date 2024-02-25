Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів
Країна-агресорка заволодіє тими шахтами, які будуть мати прибуток, а інші – ліквідують
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Шахти так званої ЛНР поділили на три групи – від перспективних до тих, що перебувають у стадії ліквідації

На Луганщині окупаційна влада визнала, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, було визначено заздалегідь. Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

Окупаційна влада Луганщини запевнила, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, був визначений уже давно. Як зазначається, для цього шахти так званої ЛНР поділили на три групи – від перспективних до тих, що перебувають у стадії ліквідації. Підкреслюється, що віддають ті, що будуть мати прибуток. Доля тих, що не орендують за безцінь, теж уже визначена – ліквідація.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше в історії жінки працюють на шахтах замість чоловіків, які пішли на фронт. До війни уряд забороняв жінкам працювати під землею, позаяк вважав цю роботу надто важкою фізично. Оскільки багато шахтарів загинули або були поранені, очікується, що жінки продовжуватимуть працювати на шахтах і після завершення війни.

Складність робіт полягає у тому, що вони проводяться під землею на великій глибині. Там ведуться гірничі роботи, залучаються машинні механізми та є ряд інших факторів ризику. «Шахта – це чоловіча професія, але час змушує приймати нестандартні рішення, і жінки самі просяться у шахту, це було для нас відкриттям», – розповів директор шахти на Дніпропетровщині Василь Снігур.

Читайте також: «Росіяни гірші за нацистів»: швейцарське видання дізналося, як змінився світогляд українських шахтарів під час війни
Теги: Луганщина «ЛНР» окупанти шахта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ з вигідніших рубежів завдають росіянам дуже серйозних втрат
Загарбники шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині: ЗСУ пояснили, чому
27 сiчня, 17:20
Лідери ЄС схвалили €50 млрд Україні, розвідка знищила катер «Івановець». Головне за 1 лютого
Лідери ЄС схвалили €50 млрд Україні, розвідка знищила катер «Івановець». Головне за 1 лютого
1 лютого, 21:00
Окупанти намагалися прорвати оборону наших військових західніше Вербового та Роботиного Запорізької області
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
7 лютого, 20:12
У РФ з'явився новий спецзагін «Шторм гладіатор»
Росіяни сформували «елітний» спецзагін із ув’язнених
4 лютого, 09:23
За час кампанії із захоплення Авдіївки Росія втратила щонайменше 400 одиниць військової техніки
Британська розвідка повідомила, скільки техніки втратила РФ під час штурму Авдіївки
16 лютого, 20:48
«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки
«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки
17 лютого, 23:50
Сили оборони ударили по одному з пунктів управління окупантів
Окупанти атакують на восьми напрямках. Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
19 лютого, 19:24
За словами Лиховія, біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування, відведені на більш вигідні позиції
ЗСУ назвали наступну мішень окупантів після захоплення Авдіївки
18 лютого, 14:17
Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки
Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені
20 лютого, 22:25

Події в Україні

ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим
На окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів
На окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів
Тривога на Київщині тривала менше пів години
Тривога на Київщині тривала менше пів години
Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання
Ворог атакував Україну дронами та ракетами: якою була ціль Росії та чи є влучання
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
22K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
16K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
11K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
7004
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
6053
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua