На окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів

Шахти так званої ЛНР поділили на три групи – від перспективних до тих, що перебувають у стадії ліквідації

На Луганщині окупаційна влада визнала, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, було визначено заздалегідь. Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

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Окупаційна влада Луганщини запевнила, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, був визначений уже давно. Як зазначається, для цього шахти так званої ЛНР поділили на три групи – від перспективних до тих, що перебувають у стадії ліквідації. Підкреслюється, що віддають ті, що будуть мати прибуток. Доля тих, що не орендують за безцінь, теж уже визначена – ліквідація.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше в історії жінки працюють на шахтах замість чоловіків, які пішли на фронт. До війни уряд забороняв жінкам працювати під землею, позаяк вважав цю роботу надто важкою фізично. Оскільки багато шахтарів загинули або були поранені, очікується, що жінки продовжуватимуть працювати на шахтах і після завершення війни.

Складність робіт полягає у тому, що вони проводяться під землею на великій глибині. Там ведуться гірничі роботи, залучаються машинні механізми та є ряд інших факторів ризику. «Шахта – це чоловіча професія, але час змушує приймати нестандартні рішення, і жінки самі просяться у шахту, це було для нас відкриттям», – розповів директор шахти на Дніпропетровщині Василь Снігур.