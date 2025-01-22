Внаслідок аварії на підстанції шахти більше 100 шахтарів опинилися заблокованими під землею

На глибині понад 1300 метрів опинились 135 шахтарів

На Дніпропетровщині більше 100 шахтарів опинилися в пастці під землею внаслідок аварії на підстанції шахти. Про це повідомляє ДСНС України.

На глибині понад 1300 метрів опинились 135 шахтарів. Повідомляється, що аварію вдалося ліквідувати, завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС.

«135 шахтарів опинилися заблокованими на глибині понад 1300 метрів внаслідок аварії на підстанції шахти на Дніпропетровщині», – йдеться у повідомленні.

Щоб врятувати шахратів з-під земельної пастки, рятувальники застосували складну технологію створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню.

Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими.

Нагадаємо, що лікарі Львівської лікарні «Охматдит» провели операцію 10-місячному хлопчику, який проковтнув іграшковий перстень та врятували його життя.