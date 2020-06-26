Стрілянина в Броварах: п’ять учасників розбірок досі в розшуку



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Затримання учасників стрілянини в Броварах Фото: Нацполіція

Більшості учасникам розбірок обрано запобіжні заходи

Загалом за стрілянину в Броварах, що сталася 29 травня між двома угрупованнями через розподіл пасажиропотоку, до відповідальності притягнуть 45 осіб, однак п’ять із них досі в розшуку.

Про це розповів чільник поліції столичного регіону Андрій Нєбитов, повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина».

За словами Нєбитова, усім зловмисникам, які влаштували стрілянину в Броварах, наразі повідомлено про підозру. Очільник поліції Київщини запевняє, що необхідні експертизи слідство планує завершити в найкоротші терміни та направити справу до суду.

«Неприпустимо, щоб у мирному місті могло таке трапитися. Це зухвала поведінка, за яку винні обов’язково будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», - сказав Нєбитов.

Також керівник поліції області повідомив, що наразі більшості стрілкам обрані міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, деяким обрали заставу, деякі перебувають під домашнім арештом.

Зауважимо, що підозри за ст. 257 КК (бандитизм), ст.115 (замах на скоєння навмисного вбивства) та ст. 296 ч.4 (хуліганство з використанням вогнепальної зброї) пред’явлені як місцевим жителям, так і тим, які прибули на територію Київщини.

Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

2 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у Києві, Броварах та Ірпені затримали ще 13 людей на чолі з кримінальним авторитетом Віха (Журавель).

5 червня під час звіту у Верховній Раді Арсен Аваков заявив, що встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах.

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