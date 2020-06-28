У Харкові з вікна випала п'ятирічна дівчинка



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У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини

Дівчинку з травмами доставили до лікарні, де вона померла

У суботу близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна будинку, розташованого на проспекті Жуковського у Харкові, випала п'ятирічна дівчинка.

Про це повідомляє поліція області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівники Київського відділу поліції.

Встановлено, що дівчинка проживала в квартирі разом з 40-річними батьком і матір'ю та однорічним братом. Близько 15:30 батько поклав дітей спати та пішов до магазину по воду. Матері в цей час вдома не було.

Приблизно через 15 хвилин чоловік дізнався про трагедію.

Дівчинку з травмами доставили до лікарні, де вона померла.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.

У поліції нагадують, що сітки на вікнах не здатні витримати вагу дитини, тому варто облаштувати вікна заходами безпеки, для того, щоб дитина самостійно не могла їх відкрити.

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