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У Миколаєві 18-річний хлопець підпалив районний суд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Миколаєві 18-річний хлопець підпалив районний суд
З місця події поліцейські вилучили фрагменти горіння та інші речові докази
фото: Нацполіція

За підпал суду 18-річний житель Миколаєва може провести у в’язниці 10 років

У Миколаєві сталася пожежа в будівлі районного суду. Як з'ясувалося, її влаштував 18-річний хлопець. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в адміністративному приміщені суду по вулиці Самойловича у Миколаєві до поліції надійшло ввечері 5 січня. Вогнем було пошкоджено кабінет у будівлі судової установи. Пожежу ліквідували рятувальники.

З місця події поліцейські вилучили фрагменти горіння та інші речові докази, які направили на експертизу. Правоохоронці встановили, що причиною займання адмінбудівлі став умисний підпал.

«У ході низки розшукових та слідчих заходів, у тому числі за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаної до системи «Безпечне місто», поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Оперативники управління карного розшуку спільно з фахівцями відділу кримінального аналізу обласного главку і слідчими територіального підрозділу поліції за участі регіонального Управління Служби безпеки України та силової підтримки спецпризначенців затримали молодика в орендованій квартирі», – йдеться в повідомленні.

У Миколаєві 18-річний хлопець підпалив районний суд фото 1

Поліцейські встановили, що 18-річний миколаївець, виконуючи замовлення, спочатку підшукав «потрібну» адмінбудівлю. Він заздалегідь придбав необхідні для злочинну знаряддя – молоток та займисті суміші, і за вказівкою підпалив. Усі свої дії зловмисник фільмував, після чого відправив «замовнику» відеозвіт про пошкодження суду та отримання грошової винагороди.

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта слідчі поліції вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які він використовував для комунікації із замовником.

Зловмисника слідчі затримали у процесуальному порядку. Нині йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України. За підпал адмінбудівлі йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 43-річний місцевий житель підпалив вантажівку через те, що вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. 

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Теги: пожежа поліція Миколаїв суд в'язниця

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