У Британії чоловік підпалив підприємство повʼязане з Україною на замовлення РФ

Підпал складів Oddisey та Meest UK у Лондоні у березні 2024 року

У Великій Британії заарештували групу молодих чоловіків, які на замовлення Кремля здійснили підпал промислового підприємства, пов’язаного з Україною

Громадянин Британії здійснив підпал лондонської комерційної нерухомості, яке пов'язане з Україною. За це він отримав гроші від іноземної розвідки, повідомляє Reuters.

22-річний Джейк Рівз визнав себе винним у лондонському Королівському суді Вулвіча у підпалі приміщення на промисловій території у східному Лондоні в березні цього року. У жовтні ще один чоловік, 20-річний Ділан Ерл, також зізнався у скоєнні підпалу.

За інформацією Reuters, підпал здійснено на території повʼязаного з Україною бізнесу. Джейк Рівз також визнав звинувачення за новим британським законом про національну безпеку (NSA) в отриманні матеріальної вигоди від іноземної розвідувальної служби.

Британська королівська прокуратура заявила у квітні, коли були пред'явлені звинувачення, що дії Ерла були на користь російської держави. Прокурор Дункан Пенні не надав жодних подробиць про справу проти Рівза.

Судовий процес за цими звинуваченнями має відбутися в червні 2025 року. Після нього Ерл і Рівз будуть засуджені.

Нагадаємо, у Польщі арештовано 51-річного громадянина України Сергія С., який, за версією слідства, готував підпал Вроцлавського лакофарбового заводу.

Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що спецслужбам країни вдалося викрити групу диверсантів з Росії та Білорусі. Вони планували викрасти інформацію із системи державних органів влади та місцевого самоврядування країни з метою шантажу.

До слова, правоохоронці затримали диверсанта, який за завданням розвідки РФ готував серію підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» у Києві та підпалив релейну шафу.